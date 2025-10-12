Die Polizei Waldmünchen ermittelt wegen Jagdwilderei. Bereits am 04. Oktober fand ein Spaziergänger auf einer Wiese nordwestlich des Perlsees ein totes Reh. Die Polizei wurde informiert, weil das Tier durch einen Schuss erlegt wurde. Die Beamten konnten eine Beteiligung der angrenzenden und zugehörigen Jagdpächter ausschließen und gehen deshalb davon aus, dass das Reh unrechtmäßig erlegt wurde. Die Polizei Waldmünchen bittet um Hinweise.