Die Polizei Waldmünchen ermittelt wegen Jagdwilderei. Bereits am 04. Oktober fand ein Spaziergänger auf einer Wiese nordwestlich des Perlsees ein totes Reh. Die Polizei wurde informiert, weil das Tier durch einen Schuss erlegt wurde. Die Beamten konnten eine Beteiligung der angrenzenden und zugehörigen Jagdpächter ausschließen und gehen deshalb davon aus, dass das Reh unrechtmäßig erlegt wurde. Die Polizei Waldmünchen bittet um Hinweise.
Das könnte Sie auch interessieren
Symbolfoto: E. Kopp, pixelio.de17.04. 08:24 Arrach: Auf Katze mit Luftgewehr geschossen Ein Unbekannter hat am Samstag mit einem Luftgewehr auf eine Katze in Arrach …
Symbolfoto: Olbertz, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons31.01. 08:30 Verletzter Greifvogel: Verdacht auf Jagdwilderei In Schorndorf im Kreis Cham ist am 22. Januar ein verletzter Sperber …
Quelle: Treffpunkt Ehrenamt12.10. 09:39 Reparatur Café in Cham öffnet wieder In Cham öffnet das Reparatur Café am kommenden Samstag (18.10.25) unter dem …
Foto: Pia Bayer/dpa12.10. 07:54 Kellerbrand verursacht hohen Sachschaden Am Samstagmittag ist in Bad Kötzting im Kreis Cham ein Keller in Brand …
Foto: Pressestelle Landkreis Cham11.10. 09:49 Cham: Präventionskampagne „Fit ohne Kick“ 18 Stück Würfelzucker, dazu jede Menge Koffein, Taurin und ein Cocktail aus …
Foto: Maike Glöckner10.10. 10:02 Drei Verletzte bei Autounfall im Landkreis Cham Schwerer Unfall bei Traitsching im Landkreis Cham: Am Donnerstagmorgen gegen 8 …