Rehau: Verletzte Person in Graben

In Rehau im Kreis Hof ist am Donnerstagmorgen ein Mann verletzt im Straßengraben gefunden worden.

Polizisten fanden den 62-Jährigen nach Hinweisen von Zeugen mit zugeschwollenen Augen und einer blutigen Nase im Straßengraben an der Staatsstraße zwischen Heinersberg und Schönlind. Der alkoholisierte Mann gab an, auf dem Nachhauseweg einen Schlag bekommen zu haben und dann durch die Luft geschleudert worden zu sein. 300 Meter entfernt wurden Blut und Kratzer auf der Fahrbahn festgestellt. Hinter der Leitplanke lag ein E-Scooter. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.