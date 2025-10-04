Rentnerin übergibt Wertgegenstände nach Schockanruf

Franken

In Rehau im Kreis Hof ist am Donnerstagnachmittag eine 92-jährige Rentnerin Opfer von Betrügern geworden.

Nach einem sogenannten Schockanruf übergab sie Bargeld und Goldmünzen im Wert von mehreren tausend Euro an einen angeblichen Polizisten. Die Kripo Hof ermittelt und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Goethestraße.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

  • männlich mit athletischer Figur
  • etwa 175 Zentimeter groß und braune Haarfarbe
  • trug einen Drei-Tages-Bart und sprach hochdeutsch
  • bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose und beigen Wildlederschuhen
