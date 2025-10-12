Reparatur Café in Cham öffnet wieder

In Cham öffnet das Reparatur Café am kommenden Samstag (18.10.25) unter dem Motto „gradscht und gricht“ wieder seine Türen. Zwischen 9 und 12 Uhr stehen in den Räumen der neuen Berufsschule ehrenamtliche Reparateure bereit, um im Sinne von Nachhaltigkeit und Müllvermeidung kostenlos bei allen möglichen Reparaturen, wie z.B. Staubsauger, Toaster, Fön oder Lampe zu helfen.

Richten statt wegwerfen lautet die Devise. Flachbildschirme, Fernsehgeräte, Handys und Faxgeräte können leider nicht repariert werden. Wer nichts zu reparieren hat, kann dennoch bei einer Tasse Kaffee und einem selbst gebackenen Kuchen mit anderen Besuchern ratschen.