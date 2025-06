Rettungskräfte suchen nach vermisstem Menschen in der Donau

Ein Mensch schwimmt in Regensburg in der Donau – und gerät in Not. Ein Großaufgebot von Rettungskräften macht sich auf die Suche. Bislang vergeblich.

Nach einem mutmaßlichen Badeunfall in der Donau sucht derzeit ein Großaufgebot an Einsatzkräften in Regensburg nach einem vermissten Menschen. Nach ersten Informationen der Polizei ging bei der Leitstelle ein Notruf ein: Ein Mensch sei beim Schwimmen in Not geraten. Zahlreiche Einsatzkräfte kamen in den Bereich des Donau-Nordarms.

Auch per Hubschrauber werde gesucht, hieß es weiter. Die Suche sei gegen 16.30 Uhr angelaufen, bis zum Abend aber ohne Ergebnis geblieben. Zuerst hatte mittelbayerische.de berichtet. (dpa/lby)