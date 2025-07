Die Polizei kontrollierte am Donnerstag einen Fußgängerüberweg in Roding im Kreis Cham.

Ziel war es, die Sicherheit von Fußgängern, vor allem von Schulkindern, zu gewährleisten. Das Ergebnis: Insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer nahmen Fußgängern am Zebrastreifen das Vorrangrecht. Keine Glanzleistung also! Alle Verkehrssünder kassieren nun einen Punkt in Flensburg und müssen 80 Euro Bußgeld abdrücken.