Rohrwerk Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg insolvent

Amberg-Sulzbach

Das Rohrwerk Maxhütte hat seinen Betrieb eingestellt. Rund 300 Angestellte verlieren damit ihre Arbeit. 

Das berichtet der Bayerische Rundfunk. Bereits in den Jahren 2022 und 2024 war das Unternehmen in die Insolvenz gerutscht. Im März 2024 folgte ein erneutes Verfahren, bei dem es zunächst so aussah, als könnte ein neuer Investor das Werk retten. Doch auch dieser musste inzwischen Insolvenz anmelden – damit war die Zukunft des Standorts endgültig besiegelt.

Wie Insolvenzverwalter Jochen Zaremba sowie der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Amberg, Matthias Scherr, am Montag bestätigten, wurden die Beschäftigten am Vormittag freigestellt.

