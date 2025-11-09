Rollerfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Regensburg

Ein 48-Jähriger lieferte sich mit seinem Roller in Hemau im Kreis Regensburg eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei.

Diese wollte den Rollerfahrer Freitagnachmittag kontrollieren, doch der 48-Jährige entzog sich der Kontrolle. Der Fahrer konnte bei der Verfolgungsfahrt durch das Stadtgebiet zunächst entkommen, wurde aber kurze Zeit später von der Polizei ausfindig gemacht. Wie sich herausstellte, war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem bestand der Verdacht, dass der Roller technisch verändert und nicht versichert war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen mehrerer Delikte eingeleitet.

THEMEN: Hemau, Kontrolle, Polizei, Rollerfahrer, Verfolgungsjagd

