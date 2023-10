Rolling Stones mit bisher bestem Albumstart des Jahres

Es ist das erste Album der Rolling Stones, das nach dem Tod des Schlagzeugers Charlie Watts entstand: «Hackney Diamonds». In Deutschland legt es einen starken Start hin.

© Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Es ist die insgesamt elfte Nummer-eins-Scheibe von Mick Jagger & Co: Die Rolling Stones haben mit ihrem neuen Werk «Hackney Diamonds» den ersten Platz der deutschen Album-Charts erobert. Es ist das erste Stones-Album, das nach dem Tod des Schlagzeugers Charlie Watts entstand.

Es sei der erfolgreichste Start des Jahres, der erfolgreichste Start seit Rammsteins «Zeit» vor eineinhalb Jahren sowie der stärkste Start eines internationalen Künstlers seit ABBA und «Voyage» vor zwei Jahren, teilten die Charts-Ermittler von GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mit.

«Hackney Diamonds» ist das erste vollständige Album der Rolling Stones mit neuen Songs seit 2005. Es kam am 20. Oktober heraus.

Ebenfalls neu in den Album-Charts sind Platz zwei und drei: «One More Time…» von der US-Rock-Band Blink-182 und «Supervision» von Singer-Songwriter Mark Forster. Platz vier geht an Santiano mit «Doggerland» (Vorwoche: drei) und Rang fünf an das neue Album «Bleed Out» der Symphonic-Metal-Band Within Temptation. (dpa)