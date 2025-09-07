Rosstag im Oberpfälzer Freilandmuseum

Im Oberpfälzer Freilandmuseum gibt’s heute (07.09.) wieder den traditionellen Rosstag. Museumslandwirte führen mit den beiden Kaltblütern Leo und Fonse die Bandbreite der starken Pferde vor. Außerdem bringt die Interessengemeinschaft Zugpferde Bayern weitere Rösser mit ins Museum und informiert über deren Geschichte und ihre heutige Bedeutung. Und wer will, kann zudem beim Hufeisenschmieden zuschauen. Fürs leibliche Wohl ist natürlich auch bestens gesorgt. Los geht’s um 13 Uhr.