Ein Hersteller aus Ulm ruft das Produkt „Farmer Cashewkerne“ zurück, da in einer Packung eine Kapsel mit Schädlingsbekämpfungsmittel gefunden wurde.

Das betroffene Produkt sei in Filialen von Aldi Süd in Baden-Württemberg sowie in Teilen von Rheinland-Pfalz und Hessen, aber auch in Bayern verkauft worden. Das teilte die Märsch Importhandels-GmbH am Dienstag mit.

Betroffen seien die Waren mit den folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten:

29. Januar 2021

1. Februar 2021

2. Februar 2021