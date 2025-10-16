„Ruhiges Herbstwetter“ – neblig, nass und vereinzelt Sonne

Bayern

Wer Sonne sucht, braucht Geduld: In Bayern bleibt es bis zum Wochenende meist grau und feucht. Am Sonntag soll es auflockern.

© Foto: Sven Hoppe/dpa

Anhaltend trüb, nur selten zeigt sich die Sonne: So lässt sich das Wetter in Bayern in den kommenden Tagen beschreiben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach von einem „ruhigen Herbstwetter“. Doch das Wochenende macht Hoffnung auf sonnigere Stunden.

Im Tagesverlauf bleibt es den Meteorologinnen und Meteorologen zufolge überwiegend grau und trüb, in Franken und der Oberpfalz vereinzelt auch mit Nieselregen. Allenfalls auf den Mittelgebirgen und an den Alpen spitzt die Sonne laut DWD kurz hervor. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad im Alpenvorland bis 14 Grad in Unterfranken. Ähnlich bedeckt zeigt sich der Freitag, am Nachmittag soll es „teils fluffige Quellwolken“ und kaum Sonne geben, bei milden Temperaturen von 11 bis 14 Grad.

Während der DWD für Samstag ebenfalls anfangs noch überwiegend bewölktes und trübes Wetter – nur von Norden her Auflockerungen und öfter Sonne – erwartet, soll es am Sonntag nach Nebel viel Sonne geben. Die Höchstwerte liegen am Samstag bei 8 bis 13 Grad und am Sonntag bei 9 bis 15 Grad. Nachts kann es bereits frostig werden und die Temperaturen fallen etwa an den östlichen Mittelgebirgen unter 0 Grad. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz

