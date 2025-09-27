Rund ein Dutzend Männer prügeln aufeinander ein

dpa

In der Innenstadt von Schwandorf ist es am Freitagabend zu einer Schlägerei zwischen rivalisierenden Gruppen gekommen. Etwa zehn bis 15 Männer seien an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit. Vier von ihnen wurden dabei leicht verletzt. Zuvor hatte die «Mittelbayerische-Zeitung» berichtet.

Waffen waren demnach bei der Auseinandersetzung nicht beteiligt. Gegen mehrere Beteiligte werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zu den Hintergründen des Streits konnte sich der Sprecher zunächst nicht äußern. Die Vernehmungen der Beschuldigten dauerten in der Nacht an. (dpa/lby)

THEMEN: gefährliche Körperverletzung, Prügeln, rivalisierende Gruppen, Schlägerei, Schwandorf

