Russische Kampfjets über polnischer Ölplattform

dpa

Erst Luftraumverletzung in Estland, jetzt Tiefflug über Polens Ölplattform: Russische Kampfjets sorgen für neue Spannungen an der Nato-Grenze. Wie reagiert Warschau?

© Bild: Dmitri Lovetsky/AP/dpa
© Bild: Dmitri Lovetsky/AP/dpa

Warschau (dpa) – Zwei russische Kampfjets haben sich nach Angaben des polnischen Grenzschutzes im Tiefflug einer polnischen Bohrinsel in der Ostsee genähert. Die Kampfflugzeuge hätten die Bohrplattform Petrobaltic in einer Flughöhe von 150 Metern angeflogen, schrieb die Sprecherin des Innenministeriums auf X. Dabei sei die Sicherheitszone über der Plattform verletzt worden, teilte der Grenzschutz auf X mit. «Die polnischen Streitkräfte und andere Dienste wurden benachrichtigt.» Zur Verletzung der Staatsgrenze kam es nicht, sagte eine Sprecherin der Behörde dem Sender TVN24.

Die Öl-Plattform, die dem polnischen Konzern Orlen Petrobaltic gehört, befindet sich in der polnischen Wirtschaftszone der Ostsee, etwa 70 km nördlich von Jastarnia.

Zuvor hatte Estland die Verletzung seines Luftraums durch Russland gemeldet. Nach Armeeangaben waren drei Kampfjets vom Typ MIG-31 am Freitag nahe der Ostsee-Insel Vaindloo unerlaubt in den Luftraum eingedrungen und hätten sich insgesamt zwölf Minuten darin aufgehalten. Die Nato reagierte sofort, Kampfjets der italienischen Luftwaffe fingen die russischen Flugzeuge ab. (dpa)

THEMEN: Krieg, Polen, Putin, Russland, Trump, Ukraine

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Evan Vucci/AP/dpa
 18.09. 17:08 Trump: Putin tötet «viele Menschen» im Ukraine-Krieg Bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien kritisiert Donald Trump Russlands …
Foto: Evan Vucci/AP/dpa
 14.07. 08:01 Trump: Verkaufen Patriot-Systeme für Ukraine an EU Die Ukraine setzt wieder alle Hoffnungen auf Amerika. Vor allem Präsident …
Bild: Federico Gambarini/dpa
 19.09. 14:24 EU-Kommission stellt Plan für neue Russland-Sanktionen vor Den Friedensbemühungen zum Trotz geht Russlands Krieg gegen die Ukraine …
Foto: Ukrainian Emergency Service via AP/dpa
 16.07. 08:16 Russland setzt Angriffe ungeachtet von Trumps Ultimatum fort Trump setzt Putin eine Frist. Scheinbar unbeeindruckt davon greift Russland …
Bild: Evgeniy Maloletka/AP/dpa
 18.09. 14:16 Ukraine greift erneut Raffinerien in Russland mit Drohnen an Der Konflikt in der Ukraine ist auch ein Abnutzungskrieg. Kiew setzt dabei …
Foto: Andrii Marienko/AP/dpa
 18.09. 09:58 Ukrainer und Russen berichten widersprüchlich von der Front Die Frontberichte von Russen und Ukrainern sind widersprüchlich. Sicher ist …