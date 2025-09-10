Russland startet neue Drohnenangriffe auf die Ukraine

dpa

Kiew drängt international auf eine Stärkung seiner Flugabwehr. Gleichzeitig startet Russland neue Drohnenangriffe, Raketen werden erwartet. Die Ukrainer stehen vor einer weiteren schweren Nacht.

© Foto: Evgeniy Maloletka/AP
© Foto: Evgeniy Maloletka/AP

Das russische Militär hat neue Angriffe mit Kampfdrohnen auf Ziele in der Ukraine gestartet. Die ukrainische Luftwaffe warnte vor einer großen Anzahl feindlicher Drohnen im Zentrum und dem Nordostteil des Landes. In der Hauptstadt Kiew war kurz vor Mitternacht Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) Abwehrfeuer der Flugabwehr zu hören. Einzelne Drohnen waren den Angaben nach bereits in die Westukraine mit Kurs auf die Stadt Luzk geflogen. In einem Großteil des Landes wurde Luftalarm ausgelöst.

Ukrainische Militärbeobachter erwarteten zudem den Einsatz von luft- und seegestützten Marschflugkörpern. Unbestätigten Informationen zufolge waren Bomber der strategischen Luftwaffe und mit Raketen ausgestattete Schiffe der Schwarzmeerflotte für den Einsatz vorbereitet worden.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion und drängt verbündete westliche Staaten immer wieder zu einer Stärkung ihrer Flugabwehr. (dpa)

THEMEN: Angriff, Angriffskrieg, Invasion, Russland, Ukraine

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa
 28.08. 08:15 Viele Tote bei russischen Luftangriffen auf Kiew Immer wieder nimmt Russland auch die ukrainische Hauptstadt ins Visier. In …
Foto: AP/dpa
 29.07. 08:14 16 Tote bei russischem Angriff auf Gefängnis Jede Nacht überzieht Russland die Ukraine mit Luftangriffen. Diesmal wird ein …
Foto: Michael Shtekel/AP/dpa
 23.06. 16:30 Tote nach russischem Raketenschlag auf Schule in Südukraine Eine russische ballistische Rakete schlägt in ein Schulgebäude im Süden der …
Foto: Britta Pedersen/dpa
 26.08. 12:03 Merz wirft Putin Verzögerungstaktik bei Ukraine vor Nach den jüngsten Verhandlungen zum Ukraine-Krieg sollte es schnell ein …
Foto: Andreas Stein/dpa
 21.08. 08:35 Russland startet Luftangriff mit Kampfdrohnen auf Ukraine Um einen Besuch des US-Sondergesandten Witkoff im Kreml hatte Russland die …
Foto: Patryk Jaracz/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
 31.07. 08:35 Tote und Dutzende Verletzte bei Luftangriffen auf Kiew Wieder trifft es die ukrainische Hauptstadt schwer: Russland greift einmal …