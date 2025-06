Sabrina Carpenter kündigt neues Album an

In ihrer neusten Single „Manchild“ singt Sabrina Carpenter augenzwinkernd über unreife Männer. In ihrem kommenden Album dürfte es in eine ähnliche Richtung gehen.

Wenige Tage nach der Veröffentlichung ihrer Single „Manchild“ hat US-Sängerin Sabrina Carpenter ein neues Studioalbum angekündigt. „Mein neues Album, „Man’s Best Friend“ erscheint am 29. August 2025″, schrieb sie auf Instagram. Auf dem Foto in dem Post kniet die 26-Jährige vor einer Person, die Teile ihrer Haare in der Hand hält.

Der Titel des neuen Albums lässt sich allgemein mit „Der beste Freund des Menschen“, wörtlicher jedoch mit „Der beste Freund des Mannes“ übersetzen. Um Männer geht es auch in Carpenters Single „Manchild“, welche die Sängerin vergangenen Freitag veröffentlicht hatte und in der es um offenbar unreife Männer geht. Carpenter, die bekannt für Sprachwitz und spielerisch selbstbewusste Hits ist, hatte das neue Lied als „gesangliche Verkörperung eines liebevollen Augenrollens“ beschrieben.

Die Sängerin hatte vergangenes Jahr mit „Espresso“ einen Sommerhit gelandet. Ihr Album „Short n‘ Sweet“ war im August erschienen. (dpa)