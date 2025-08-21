SAD: Erneut in Dönerbude eingebrochen

Schwandorf

Nach einer Reihe von Einbrüchen in Dönerbuden vor zwei Wochen, hat ein unbekannter Täter vermutlich wieder zugeschlagen!

Diesmal gelang es dem Einbrecher, in eine Imbissbude in der Regensburger Straße in Schwandorf einzudringen, wo er vor Kurzem noch an der Tür gescheitert war. Der Täter nutzte eine Schwachstelle aus und drückte ein mit Klebeband gesichertes Fenster auf. Er entwendete eine Geldkassette mit etwa 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Schwandorf hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Wenn Sie etwas beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Schwandorf.

THEMEN: Bude, Döner, Einbruch, Polizei, Regensburger, Schwandorf

