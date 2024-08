Sängerin Pink tritt mit Tochter bei Demokraten-Parteitag auf

Die Demokraten fahren bei ihrem Parteitag einige Stars auf. Eine tritt gemeinsam mit ihrer Tochter auf. Die beiden singen über den Frust von Menschen, die das Gefühl haben, nicht gehört zu werden.

US-Superstar Pink ist gemeinsam mit ihrer Tochter Willow (13) beim Parteitag der Demokraten in Chicago aufgetreten. Vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris performten die beiden in der Veranstaltungshalle den Song „What About Us“ in einer Akustikversion.

In dem Song geht es um das Gefühl der Enttäuschung von politischen Verantwortungsträgern, die ihre Versprechen nicht einhalten. Er bringt den Frust der Menschen zum Ausdruck, die das Gefühl haben, dass ihre Stimme nicht gehört wird.

Pink (44) ist bekannt für ihre liberale und gesellschaftskritische Haltung, oft äußert sie sich gegen soziale Ungerechtigkeit und für Gleichberechtigung. Sie wurde in Pennsylvania geboren – einem bei Wahlen politisch besonders hart umkämpften Bundesstaat.

Bei dem Parteitag trat auch die weibliche US-Country-Band „The Chicks“ auf und sang die Nationalhymne. (dpa)