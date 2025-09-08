Salami-Rückruf: Produkt enthält Krankheitserreger

Die Franz Wiltmann GmbH & Co. KG hat einen Rückruf für eine Charge ihrer Rindersalami gestartet. Betroffen ist eine 50-Gramm-Packung, die bundesweit unter anderem bei Edeka, Lidl, Kaufland und Hit in den Regalen stand. Grund für den Rückruf ist der Nachweis von Keimen, die zu teils erheblichen gesundheitlichen Problemen führen können.

Welche Packung ist betroffen?

Zurückgerufen wird ausschließlich die Wiltmann Rein Rind Salami, 50 g mit folgenden Angaben:

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 01.10.2025

Chargennummer: L2521100010

Andere Artikel des Herstellers sowie weitere Chargen der gleichen Salami sind nach Unternehmensangaben nicht betroffen.

Gesundheitliche Risiken

Der Verzehr der betroffenen Salami kann innerhalb weniger Tage bis zu einer Woche zu Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall und Bauchkrämpfen führen. Besonders gefährdet sind Kleinkinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem, bei denen die Infektion schwerwiegende Folgen haben kann – in Einzelfällen sogar Nierenversagen. Wer die Salami bereits gegessen hat und entsprechende Symptome entwickelt, sollte umgehend ärztlichen Rat einholen.