Nach dem Staatsbegräbnis mit Stationen in London und Windsor ist Queen Elizabeth II. an ihrer letzten Ruhestätte angekommen. Die Queen wurde im Kreis ihrer Familie in einer Seitenkapelle der St.-Georges-Kapelle in Windsor beigesetzt. Dort liegt auch ihr langjährigen Ehemann Prinz Philip begraben. Mit einem der größten Staatsbegräbnisse der Geschichte hatte die Welt zuvor Abschied von der Queen genommen.

(Quelle: dpa)