Schauspielerin Kirsten Dunst zeigt Babybauch

Schauspielerin Kirsten Dunst ist schwanger. Publik machte sie das bei einem Fotoshooting.

Familienzuwachs für Kirsten Dunst (38) und ihren Partner Jesse Plemons (32): Die Schauspielerin („Spider-Man“, „Melancholia“) hat sich für das US-Modemagazin „W“ mit einem deutlichen Babybauch fotografieren lassen.

Dunst verlinkte die Fotos auf ihrem Instagram-Konto. Für den Fotoshoot habe sich die Schauspielerin von Designern des Labels Rodarte in weiße Spitze einkleiden lassen, postete die Zeitschrift auf Instagram. Auch ihre erste Schwangerschaft in 2018 habe sie in einem Outfit von Rodarte publik gemacht.

Neben Dunst posieren auf dem Cover auch ihre Kolleginnen Elle Fanning und Rashida Jones. Alle drei haben Filme unter der Regie von Sofia Coppola gedreht, die das Titelblatt mit gestaltete.

Dunst und Plemons hatten sich 2016 bei den Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Fernsehserie „Fargo“ kennengelernt, in der sie ein Ehepaar spielten. Im Mai 2018 wurde Söhnchen Ennis geboren. (dpa)