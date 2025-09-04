Scheune fängt Feuer – mehrere Kühe sterben

In einer Scheune in Oberfranken bricht plötzlich ein Feuer aus. Für einige Tiere kommt jede Hilfe spät. Während der Löscharbeiten ist auch der Verkehr beeinträchtigt.

Mehrere Kühe sind bei einem Brand bei Naila (Landkreis Hof) gestorben. Die Scheune in Schottenhammer fing am frühen Morgen Feuer, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen und rettete einige Tiere aus dem Stall. Teile der Bundesstraße 173 zwischen Schwarzenbach am Wald und Naila waren während der Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt.

Warum der Brand in der Scheune ausbrach, ist derzeit noch unklar. Menschen seien nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. (dpa/lby)