Schlägerei in Weiden: Kontrahenten flüchten

Am Mittwochnachmittag ist in Weiden ein Mann auf einen anderen Mann losgegangen. Zeugen beobachteten, wie beide Kontrahenten auf ein Feld an der Frühlingsstraße stürzten, wo einer der Männer mehrfach auf den anderen einschlug – möglicherweise sogar mit einem Stock.

Das Opfer erlitt dabei sichtbar blutende Verletzungen im Kopfbereich. Als die Zeugen sich näherten, flüchtete der Täter mit einem Fahrrad samt Anhänger in Richtung Berufsschule. Kurz darauf entfernte sich auch das verletzte Opfer in dieselbe Richtung, nachdem er bemerkte, dass die Polizei verständigt worden war.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten weder Täter noch Opfer im Nahbereich angetroffen werden.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise und hat folgende Personenbeschreibungen veröffentlicht:

Beschreibung des Täters: 50-60 Jahre alt, khakifarbene Hose, brauner Gürtel, graues T-Shirt, dunkle Haare, faltiges Gesicht. Er war mit einem Fahrrad mit Anhänger unterwegs und hatte einen Stock in der Hand.

Beschreibung des Opfers: 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, normale Statur, Brille, weißes Longsleeve, helle Jogginghose, rötliche kurze Haare, blutende Verletzung an der linken Stirnseite.