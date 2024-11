Schloss Guteneck eröffnet historischen Weihnachtsmarkt

Das Freilandmuseum Oberpfalz startet am Samstag, den 16. März, in die neue …

Saisoneröffnung im Freilandmuseum Oberpfalz Das Freilandmuseum Oberpfalz startet am Samstag, den 16. März, in die neue …

Saisoneröffnung im Freilandmuseum Oberpfalz Das Freilandmuseum Oberpfalz startet am Samstag, den 16. März, in die neue …

In Schwandorf ist am Freitag das Bruder-Gerhard-Hospiz der Johanniter …

Bruder-Gerhard-Hospiz in Schwandorf eröffnet In Schwandorf ist am Freitag das Bruder-Gerhard-Hospiz der Johanniter …

Bruder-Gerhard-Hospiz in Schwandorf eröffnet In Schwandorf ist am Freitag das Bruder-Gerhard-Hospiz der Johanniter …

Foto: PI Burglengenfeld / fb