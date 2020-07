Schnaittacher Doppelmord: Angeklagte muss lebenslang in Haft

Wegen der Anstiftung zum Mord an ihren Schwiegereltern in spe muss eine 24-Jährige eine lebenslange Haftstrafe verbüßen. In dem neu aufgerollten Prozess verurteilte das Landgericht Nürnberg-Fürth die Angeklagte am Montag erneut zur Höchststrafe. Ihr Mann sitzt wegen Mordes schon lebenslang in Haft.

Der Informatiker hatte im Dezember 2017 seine Eltern in Schnaittach bei Nürnberg erschlagen und die Leichen eingemauert. Seine Verlobte hatte ihn nach Auffassung des Gerichts zu der Tat angestiftet. Kurz danach heirateten die beiden. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil gegen die Frau später auf, dabei ging es aber nur um das Strafmaß, nicht um den Schuldspruch an sich. (dpa/lby)