Schnee und Frost auf der Sonneninsel Mallorca

Glatte Straßen und kaltes Wetter in Bayern: Nur in wenigen Teilen des …

Schnee, Frost und Kälte in Bayern: aber wenige Unfälle Glatte Straßen und kaltes Wetter in Bayern: Nur in wenigen Teilen des …

Schnee, Frost und Kälte in Bayern: aber wenige Unfälle Glatte Straßen und kaltes Wetter in Bayern: Nur in wenigen Teilen des …

Archivfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa