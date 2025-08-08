Schott AG baut elektrische Glasschmelzwanne

Tirschenreuth

Die Schott AG hat in Mitterteich den Grundstein für eine neue elektrische Glasschmelzwanne gelegt.

Ab 2027 soll dort Verpackungsglas für die Pharmaindustrie nicht mehr nur mit Erdgas, sondern auch mit Grünstrom bei rund 1.600 Grad Celsius hergestellt werden. Das Pilotprojekt gilt als wichtiger Schritt zur Dekarbonisierung energieintensiver Industrien und wird vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert.

Zur Feier waren Vertreter des Kompetenzzentrums Klimaschutz sowie zahlreiche Mitarbeitende vor Ort. Standortleiter Markus Punzmann sprach von einer „neuen Ära“ für den Standort.

THEMEN: Erdgas, Glasschmelzwanne, Grünstrom, Mitterteich, Schott, Technologie

