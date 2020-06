Schülerin aus Wohngruppe vermisst

Seit dem 12. Juni wird die 16-jährige Schülerin Rula Al Jomaa aus einer Jugendwohngruppe in Parsberg im Landkreis Neumarkt vermisst. Die Jugendliche hat die Einrichtung in Parsberg bei einem genehmigten Ausgang verlassen und ist zum vereinbarten Zeitpunkt nicht in die Jugendwohngruppe zurückgekehrt. Hinweise zum Fall bitte an die Kripo Regensburg, Tel. 0941/506-2888. Wer den aktuellen Aufenthaltsort kennt, soll bitte den Polizeinotruf 110 wählen.

Rula al Jomaa ist schlank, 160 cm groß. Sie hat nackenlange, dunkle Haare und ist ein südländischer Typ. Am Tag ihres Verschwindens trug das Mädchen eine weiße, „zerrissene“ Jeans, ein weißes Langarmshirt und weiße Turnschuhe. Rula spricht deutsch, arabisch und türkisch.