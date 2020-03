Ab Montag gibt es in der Oberpfalz die ersten Schulausfälle aufgrund des Coronavirus.

Das sind die aktuellen Schulmeldungen:

Amberg: GMG geschlossen (unbestimmt)

Cham: Grundschule Pemfling + Joseph-von-Frauenhofer Gymnasium geschlossen

Schwandorf: Grundschule Stulln geschlossen + Grundschule Burglengenfeld 2a und 4a, Johann-Michael-Fischer-Gymnasium Burglengenfeld 7c Unterricht entfällt

Weil es gar nicht so ganz einfach ist den Überblick zu behalten, wollen wir es an dieser Stelle gerne tun. Klar ist, die Zahl der Infizierten steigt, der Höhepunkt der Neuerkrankungen ist noch nicht erreicht und wie gefährlich der neuartige Virus ist, lässt sich auch noch nicht abschießend beantworten. Was wir aber wissen – eine Panik oder auch blanke Angst sind nicht angebracht.

Es gibt einfache und wirksame Möglichkeiten sein persönliches Risiko deutlich zu reduzieren. Und außerdem noch jede Menge andere gesicherte Fakten, die einer jeden Diskussion auf Arbeit, am Stammtisch oder im privaten Umfeld Stand halten. Die sich ständig verändernden Zahlen, Aussagen und Fakten finden Sie auf diesen DREI gesicherten Seiten:

http://www.infektionssutz.de

http://www.rki.de

http://www.bzga.de