Ab Montag gibt es in der Oberpfalz den ersten Schulausfall aufgrund des Coronavirus. Am Gregor-Mendel-Gymnasium in Amberg fällt ab Montag auf zunächst unbestimmte Zeit der komplette Unterricht aus.

Das gilt für alle dortigen Klassen, wie Schulleiter Peter Welnhofer mitteilte. Ein 14-jähriges Mädchen aus einer achten Klasse hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Die betroffene Klasse war bereits am Freitag vom Unterricht befreit.