Schussgeräusche im Regensburger Stadtwesten

Regensburg

In der Nacht auf Sonntag gingen beim Polizeinotruf mehrere Mitteilungen über Schüsse im Regensburger Stadtwesten ein.

Die Polizei ermittelte eine Gruppe Jugendlicher im Alter von 13 bis 15 Jahren, die mehrere Böller mit sich führten. Die Jugendlichen räumten ein, diese zuvor gezündet zu haben. Die Böller stammten aus dem benachbarten Tschechien und wurden aufgrund des enormen Sprenglärms von Anwohnern zunächst als Granaten sowie Explosionen gedeutet. Die Böller wurden sichergestellt. Auf die Jugendlichen kommen nun Strafanzeigen nach dem Sprengstoffgesetz zu.

