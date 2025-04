Schussgeräusche: Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Nürnberg hören Schussgeräusche. Die Polizei verschafft sich Zugang zu einer Wohnung. Eine Waffe aber findet sie nicht.

Bei einem Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg ist am Morgen ein Mann von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Er befinde sich in einem psychischen Ausnahmezustand, sagte ein Polizeisprecher. Der 27-Jährige sei in eine Fachklinik gekommen.

Nachbarn hatten demnach die Polizei gerufen, weil sie aus einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus mutmaßlich Schüsse wahrgenommen haben wollten. Der Polizeisprecher sagte, die Einsatzkräfte hätten sich gegen 7.25 Uhr Zugang zu der Wohnung verschafft. Der Mann sei dort alleine gewesen.

Die Einsatzkräfte konnten nach Angaben der Polizei keine Waffe in der Wohnung entdecken. Sie stellten aber fest, dass der Mann offenbar einige Möbel zerstört hatte. Er ließ sich widerstandslos in Gewahrsam nehmen. (dpa/lby)