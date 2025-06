Schusswechsel bei Grenzkontrolle – Mann tödlich verletzt

Drei Männer reisen am Wochenende aus Tschechien nach Deutschland. Bei …

Verbotene Böller und Elektroschocker bei Einreise gefunden Drei Männer reisen am Wochenende aus Tschechien nach Deutschland. Bei …

Verbotene Böller und Elektroschocker bei Einreise gefunden Drei Männer reisen am Wochenende aus Tschechien nach Deutschland. Bei …

Foto: Monika Skolimowska/dpa