Schwandorf: 3 Minuten Parken für 5 Cent

Die Stadt Schwandorf passt zum 1. November 2025 ihre Parkgebührenordnung an.

Ziel ist es, das Parken an den städtischen Parkscheinautomaten flexibler und bürgerfreundlicher zu gestalten. Bisher beträgt die Parkgebühr an Parkscheinautomaten einheitlich 50 Cent je angefangene halbe Stunde. Künftig bleibt dieser Betrag als Mindestparkgebühr für die ersten 30 Minuten bestehen.

Darüber hinaus kann die Parkzeit künftig in 3-MinutenSchritten zu jeweils 5 Cent verlängert werden. Damit wird es möglich, individuellere Parkzeiten zu wählen – zum Beispiel 33 Minuten für 55 Cent oder 60 Minuten für 1,00 Euro. Oberbürgermeister Andreas Feller hat die neue Funktion bereits im Vorfeld selbst getestet – mit mehreren 5-Cent-Münzen in der Hand. „Ein Fünferl hat doch jeder irgendwo in der Jackentasche“, so Feller augenzwinkernd. „Man merkt sofort, wie flexibel das System ist. Man kann ganz genau so viel Zeit bezahlen, wie man wirklich braucht – das ist praktisch und fair.“

Die technische Umrüstung der Parkscheinautomaten im gesamten Stadtgebiet ist bereits erfolgt. Mit der neuen Parkgebührenordnung setzt die Stadt Schwandorf ein Zeichen für mehr Nutzerfreundlichkeit und moderne Serviceorientierung im ruhenden Verkehr.