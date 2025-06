Schwandorf: Autofahrerin kracht in Motorrad

Am Dienstagabend kam es in der Regensburger Straße in Schwandorf zu einem Unfall mit drei Verletzten.

Eine 45-jährige Autofahrerin wollte gegen 22:35 Uhr auf Höhe der Sparkassen-Filiale wenden und übersah dabei ein Motorrad hinter ihr. Die Maschine prallte in die Fahrerseite des BMW.

Der 37-jährige Fahrer und die Autofahrerin wurden leicht verletzt, die 34-jährige Mitfahrerin auf dem Motorrad, erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Straße war während des Einsatzes komplett gesperrt. Der Sachschaden liegt bei mindestens 10.000 Euro.