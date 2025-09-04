Schwandorf sucht Weihnachtsbaum für den Marktplatz

Daunenjacke, Schnee und Glühwein – bei Temperaturen jenseits der 20 Grad ist der Winter für viele Menschen aktuell noch in weiter Ferne. Bei der Stadt Schwandorf „weihnachtet“ es bereits jetzt – zumindest ein bisschen: Der Städtische Bauhof sucht für die kommende Adventszeit wieder einen Christbaum für den Marktplatz.

Der Nadelbaum darf eine Höhe von 14 bis 16 Metern haben und sollte rundum gleichmäßig gewachsen sein. Der Bauhof übernimmt sowohl die Fällung als auch den Abtransport, lediglich der Standort des Baumes sollte gut angefahren werden können.

Die Bauhof-Mitarbeitenden freuen sich über alle Anfragen von Baumbesitzern per Mail und Telefon, die der Stadt Schwandorf den diesjährigen Christbaum spenden möchten.

Kontakt Städtischer Bauhof

Tel.: 09431 / 757010

(Mo. – Do.: 6.30 bis 12.00 Uhr sowie 12.30 bis 15.30 Uhr, Fr.: 6.30 bis 11.30 Uhr)

E-Mail: bauhof@schwandorf.de