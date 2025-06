Schwarzenfeld: Vier Schwerverletzte bei Unfall

Vier Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag im Kreis Schwandorf.

Ein 43-jähriger Autofahrer war in der Nähe von Schwarzenfeld unterwegs, als er aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem Kleintransporter eines 31-Jährigen zusammenstieß. Der Pkw des Unfallverursachers kam auf einer Wiese zum Stehen, das andere Fahrzeug rutschte eine Böschung hinunter.

Der Unfallverursacher wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kleintransporters und dessen beiden 26 und 27 Jahre alten Mitfahrer wurden ebenfalls schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.