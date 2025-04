Schwerer Betriebsunfall in Steinberg am See

Am Mittwochabend hat sich in einem Betrieb in Steinberg am See ein 64-jähriger Arbeiter verletzt. Der Mann war damit beschäftigt, einen Lkw-Reifen aufzupumpen, als plötzlich die Karkasse des Reifens platzte.

Durch die enorme Druckwelle wurde der Mann mehrere Meter weit nach hinten geschleudert. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Außerdem wurde ein Kühlschrank durch die Wucht der Druckwelle zerstört.

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit ermittelt.