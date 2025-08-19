Schwerer Unfall an Autobahnauffahrt

Franken

Am Montagmorgen kam es bei Gattendorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Hof war laut Polizeibericht in Richtung Regnitzlosau unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen auf die Auffahrt zur A93 fuhr, dort jedoch plötzlich wendete – ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.

Ein 47-jähriger Lastwagenfahrer, der hinter ihm fuhr, wollte unterdessen geradeaus in Richtung Regnitzlosau weiterfahren. Aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit im dortigen 30er-Baustellenbereich konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw.

Der 34-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Er kam ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

THEMEN: A93, Auffahrt, Auto, Autobahn, LKW, Unfall, Verkehr

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Stefan Puchner/dpa
 30.07. 11:09 Stau nach Lastwagenunfall an Autobahnkreuz in Franken Ein Lastwagenfahrer verliert bei der Fahrt von der Autobahn 73 auf die A3 die …
Quelle DRF Luftrettung
 22.07. 10:49 LKW-Fahrer verursacht schweren Unfall auf der A93 Ein 58-jähriger Lastwagenfahrer prallte am Montagvormittag ungebremst in die …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 16.06. 14:41 A93: Unfall mit Fahrerflucht Unfall mit Fahrerflucht auf der A93 bei Neustadt an der Waldnaab. Vergangenen …
Symbolfoto: Arno Bachert, pixelio.de
 13.02. 08:30 Schwerverletzter Autofahrer kann sich an nichts erinnern Ein junger Autofahrer ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der A9 …
Symbolfoto: Gerd Altmann, pixelio.de
 24.10. 14:01 65-Jähriger fährt Schulkind an Bushaltestelle an Mittwochmorgen hat ein 65-jähriger Autofahrer einen Schüler an einer …
Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
 22.08. 09:53 Sechs Verletzte bei Auffahrunfall auf A3 bei Nürnberg Auf der Autobahn 3 in Mittelfranken herrschte viel Verkehr. Als dieser zum …