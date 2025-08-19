Schwerer Unfall an Autobahnauffahrt

Am Montagmorgen kam es bei Gattendorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Hof war laut Polizeibericht in Richtung Regnitzlosau unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen auf die Auffahrt zur A93 fuhr, dort jedoch plötzlich wendete – ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.

Ein 47-jähriger Lastwagenfahrer, der hinter ihm fuhr, wollte unterdessen geradeaus in Richtung Regnitzlosau weiterfahren. Aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit im dortigen 30er-Baustellenbereich konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw.

Der 34-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Er kam ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.