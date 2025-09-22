Schwerer Verkehrsunfall bei illegalem Autorennen

Amberg

Zwei Autofahrer lieferten sich am vergangenem Samstag ein illegales Autorennen in Amberg mit schweren Folgen…

© Symbolbild: DRIVAR, pixabay.com

Auf dem Kaiser-Ludwig-Ring in Amberg endete am Samstag ein vermutlich illegales Autorennen in einem folgenschweren Unfall. Zwei junge Autofahrer rasten mit mindestens 80km/h durch die Innenstadt. Als der vorausfahrende Mercedes bremsen musste, wich der nachfolgende Fahrer nach links aus und touchierte ein neben ihm fahrendes Auto. Folglich lenkte er wieder gegen und krachte mit dem Mercedes zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro.

