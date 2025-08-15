Schwerer Verkehrsunfall bei Immenreuth

Tirschenreuth

Bei Immenreuth im Kreis Tirschenreuth ist es gestern Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei übersah ein 24-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße nach Ahornberg beim Überholvorgang einen entgegenkommenden Opel.

Er versuchte zu bremsen, geriet ins Schleudern und touchierte mit seinem VW erst mit den zu überholenden LKW und anschließend mit dem Opel der 70-Jährigen. Der Opel schleuderte auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Peugeot eines 44-Jährigen zusammen. Dabei erlitten die Opel-Fahrerin und der Peugeot-Fahrer schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Staatsstraße war zeitweise komplett gesperrt. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

THEMEN: Immenreuth, schwer verletzt, Überholvorgang, Unfall

