Schwimmbad bleibt nach Brand mit Verletzten geschlossen

Im Gastrobereich eines Schwimmbads im Landkreis Cham bricht ein Feuer aus. Hunderte Menschen müssen raus aus dem Gebäude. Die Polizei sucht weiter nach der Ursache.

Nach dem Brand mit sechs Leichtverletzten in einem Schwimmbad im Landkreis Cham bleibt die Ursache weiter unklar. Das Bad bleibe bis auf weiteres geschlossen, teilte die Polizei mit. Durch Ermittler werde nun ein Brandgutachten über die Versicherung angeregt.

Am Montag war in der Küche der Badelandschaft in Bad Kötzting ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude wurde evakuiert, rund 400 Menschen mussten ins Freie. Sechs Menschen wurden durch den Rauch leicht verletzt, aber nicht ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler schätzten den Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Am Dienstag begutachteten Brandermittler der Kriminalpolizei den Brandort. (dpa/lby)