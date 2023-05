Scooter-Frontmann über neue Freundin: „richtig gefunkt“

„Ich weiß nicht, was passiert wäre. Aber „Groovejet“ war …

Sophie Ellis-Bextor: Karriere nur dank des Songs „Groovejet“ „Ich weiß nicht, was passiert wäre. Aber „Groovejet“ war …

Sophie Ellis-Bextor: Karriere nur dank des Songs „Groovejet“ „Ich weiß nicht, was passiert wäre. Aber „Groovejet“ war …

Foto: Rick Guest/Hammerl Kommunikation/Trinifold/dpa