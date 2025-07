Sechs Fahrzeuge ohne Versicherungsschutz

Was ist da los? Bei der Polizei in Sulzbach-Rosenberg gingen am Montag sechs sogenannte Entstempelungs-Ersuche der Zulassungsstelle ein, weil Bürger keine Versicherungsprämien für ihre Fahrzeuge bezahlt haben.

Diese ungewöhnliche Häufung wirft die Frage auf, was denn der Grund dafür ist. Geldmangel dürfte wohl am ehesten zutreffen, denn die Versicherungsnehmer werden bei ausbleibenden Zahlungen mehrmals angemahnt, so dass die Ausrede „Vergessen“ wegfällt. Die Polizisten lassen übrigens keine Gnade mehr walten. Die Zulassungsplaketten werden rigoros abgekratzt, die Fahrzeuge stillgelegt und Ermittlungsverfahren wegen Verstößen nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.