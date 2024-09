Segelflugzeug stürzt auf Gelände von Tankstelle ab

In Coburg ist es am Freitagmorgen zu einem Raubüberfall auf einen Kiosk …

Raubüberfall auf einen Coburger Kiosk In Coburg ist es am Freitagmorgen zu einem Raubüberfall auf einen Kiosk …

Raubüberfall auf einen Coburger Kiosk In Coburg ist es am Freitagmorgen zu einem Raubüberfall auf einen Kiosk …

David Inderlied/dpa/Illustration