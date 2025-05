Lodernde Flammen und dramatischer Einsatz: In Pegnitz im Landkreis Bayreuth …

Großbrand zerstört Scheune auf Bauernhof – 300.000 Euro Schaden Lodernde Flammen und dramatischer Einsatz: In Pegnitz im Landkreis Bayreuth …

Großbrand zerstört Scheune auf Bauernhof – 300.000 Euro Schaden Lodernde Flammen und dramatischer Einsatz: In Pegnitz im Landkreis Bayreuth …

Ein Sicherheitsmitarbeiter ist zur Kontrolle in einer Bankfiliale, als der …

Wind weht Tür zu – Feuerwehr holt Mann aus Tresorraum Ein Sicherheitsmitarbeiter ist zur Kontrolle in einer Bankfiliale, als der …

Wind weht Tür zu – Feuerwehr holt Mann aus Tresorraum Ein Sicherheitsmitarbeiter ist zur Kontrolle in einer Bankfiliale, als der …

Die Kultur- und Eventszene in Nord-Ostbayern ist um eine Attraktion reicher: …

Marktredwitz: Eröffnung der Glasschleif Die Kultur- und Eventszene in Nord-Ostbayern ist um eine Attraktion reicher: …

Marktredwitz: Eröffnung der Glasschleif Die Kultur- und Eventszene in Nord-Ostbayern ist um eine Attraktion reicher: …

Pendler brauchten am Freitagmorgen viel Geduld. Nach einem Unfall staute es …

Mann bei Unfall auf A9 schwer verletzt Pendler brauchten am Freitagmorgen viel Geduld. Nach einem Unfall staute es …

Mann bei Unfall auf A9 schwer verletzt Pendler brauchten am Freitagmorgen viel Geduld. Nach einem Unfall staute es …

Symbolfoto: cottonbro, pexels.com