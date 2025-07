Selb – Männer attackieren Mutter mit Kind

In Selb haben drei Männer am Samstagnachmittag in der Ludwigsstraße ein Paar, das gerade mit dem Kinderwagen spazieren ging, angegriffen.

Erst warf einer der Randalierer eine Bierflasche auf den Boden und fing anschließend an, mit einem Badelatschen auf die 23-jährige Mutter einzuschlagen und sie am Hals zu würgen. Ein 20-Jähriger spuckte die Frau dann auch noch an. Alle Drei ergriffen danach die Flucht, konnten aber kurz darauf von der Polizei festgenommen werden. Weil sich der Haupttäter bei der Festnahme äußerst aggressiv und uneinsichtig verhielt, musste er in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei Marktredwitz ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.