Selena Gomez gibt Einblick in Freundschaft zu Taylor Swift

Als Teenager dateten die US-Popstars Selena Gomez und Taylor Swift beide ein Mitglied der Jonas Brothers. Was war das Beste, das die beiden Frauen aus den Beziehungen mitnahmen?

© Foto: Jordan Strauss/Invision/dpa

US-Sängerin Selena Gomez (33) hat vom Beginn ihrer langjährigen Freundschaft mit Popstar-Kollegin Taylor Swift (35) erzählt – beide waren als Teenager mit einem der Brüder aus der Band Jonas Brothers liiert. „Sie und ich sagen gerne, dass das Beste, was wir aus diesen Beziehungen mitgenommen haben, wir beide sind“, sagte Gomez im Podcast „Therapuss with Jake Shane“.

Sie und Swift seien sich begegnet, als sie „etwa 15“ war und Swift „17 oder 18“. Beide dateten laut Gomez damals ein Mitglied der Jonas Brothers. „Ich war mit Nick zusammen und sie mit Joe. Und alles war irgendwie süß“, sagte die Sängerin und Schauspielerin.

Gomez: „Blieben zusammen durch Höhen und Tiefen“

Zu „besten Freundinnen“ seien sie nach dem Ende ihrer jeweiligen Beziehungen zu Nick und Joe Jonas geworden – „verbunden durch die Trennung, wie das bei Mädchen so ist“, erzählte Gomez. „Und dann blieben wir einfach zusammen durch alle Höhen und Tiefen, die danach kamen, und jetzt sind wir hier, 16 Jahre später.“

Swift habe ihr zu Beginn ihrer Freundschaft auch ihren späteren Hit „Love Story“ vorgespielt, noch bevor sie das Lied veröffentlicht hatte, berichtete Gomez.

Swift ist heute mit American-Football-Spieler Travis Kelce zusammen. Einzelne gemeinsame Auftritte oder veröffentlichte Fotos begeistern regelmäßig die Fangemeinden beider Stars. Gomez ist mittlerweile mit dem Songwriter und Produzenten Benny Blanco verlobt. Zusammen schrieb das Paar Gomez‘ neues Album „I Said I Love You First“, welches im März 2025 erschienen ist. (dpa)

