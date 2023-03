Selimbegovic setzt beim Jahn gegen Kiel auf Lockerheit

Trotz düsterer Ausgangslage will Trainer Mersad Selimbegovic beim Tabellenletzten SSV Jahn Regensburg weiterhin eine gewisse Ungezwungenheit beim Fußballspielen sehen. «Das ist im Moment die Hauptaufgabe von mir und dem Trainerteam», sagte Selimbegovic am Freitag vor dem Spiel bei Holstein Kiel. «Wir wissen genau, in welcher Position wir uns befinden. Aber diese gewisse Lockerheit darfst du nicht verlieren.» Die Regensburger sind seit zehn Zweitliga-Spielen sieglos, der Druck im Abstiegskampf ist groß.

Der Blick in eine «Glaskugel» sei vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) eine «Zeitverschwendung», sagte der Jahn-Trainer. Ohnehin sei in der 2. Liga nur eines sicher, nämlich, dass nichts sicher sei. «Es gilt nur, Gas zu geben, sein Bestes zu geben und am Ende schauen wir, was rauskommt.» Dass die Bilanz gegen Kiel bislang gar nicht schlecht aussieht, spielt für den Coach dagegen keine größere Rolle. «Das ist eine starke Mannschaft, die einen Plan hat und genau weiß, wie sie zum Erfolg kommen will. Das ist schon ein sehr guter Kader und gefährlicher Gegner.»

Selimbegovic warnte aber gleichzeitig davor, nur zu fragen, was im Spiel noch zu verhindern ist. «Du musst immer denken: Was kann ich erreichen?» Seiner Position in der Tabelle ist sich der Coach bewusst. «Im Moment denkt jeder, dass Regensburg der richtige Gegner ist». Selimbegovic selbst will eine solche Klassifizierung nicht vornehmen: «Es gibt keinen richtigen oder falschen Gegner. Es gibt nur den nächsten Gegner, und der ist Holstein Kiel».