Senior aus Bischofsgrün wird immer noch vermisst

Seit über einer Woche wird der 83-jährige Horst Sonneberg aus einem Pflegeheim in Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth vermisst.

© Symbolfoto: Pixabay, pexels.com

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen fehlt von dem Senior weiterhin jede Spur. Die Kriminalpolizei Bayreuth prüft fortlaufend neue Ansätze und bittet nun die Bevölkerung im Raum Bischofsgrün um Unterstützung.

Über das vergangene Wochenende hinweg und bis in die laufende Woche hinein suchten Einsatzkräfte intensiv nach dem Vermissten. Mithilfe von Drohnen und einem Polizeihubschrauber wurden die umliegenden Wald- und Gemeindegebiete überprüft. Auch Spürhunde kamen zum Einsatz. Bereits mehrfach durchkämmten Polizeibeamte die an Bischofsgrün angrenzenden Waldstücke – allein am Donnerstag mit rund 120 Kräften der Bereitschaftspolizei.

Die Ermittler bitten nun insbesondere Anwohnerinnen und Anwohner in Bischofsgrün und der Umgebung, ihre Grundstücke zu überprüfen:

  • Bitte durchsuchen Sie Gärten, Lauben, Garagen oder andere Unterstände.
  • Achten Sie auf Veränderungen oder Auffälligkeiten auf Ihrem Grundstück.
  • Melden Sie ungewöhnliche Beobachtungen umgehend an die Polizei.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921 / 506-0 entgegen.

Ein Foto des Vermissten finden Sie hier

